Богоявленская (Богословская) Екатерина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богоявленская (Богословская) Екатерина Александровна

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Место рождения

Борисо-Глебский, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

24.10.1886

Дата смерти

До 1937

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1886

Отец: Богословский Александр Григорьевич

Мать: Богословская Любовь Фёдоровна

Борисо-Глебский, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1907

Сын: Богоявленский Анатолий Дмитриевич

Отец ребёнка: Богоявленский Димитрий Евгеньевич

Борисо-Глебский, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
27.12.1908

Сын: Богоявленский Даниил Дмитриевич

Отец ребёнка: Богоявленский Димитрий Евгеньевич

Борисо-Глебский, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Богоявленская Елена Дмитриевна

Отец ребёнка: Богоявленский Димитрий Евгеньевич

Борисо-Глебский, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
11.02.1913

Дочь: Богоявленская Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Богоявленский Димитрий Евгеньевич

Борисо-Глебский, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
21.05.1914

Сын: Богоявленский Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Богоявленский Димитрий Евгеньевич

Борисо-Глебский, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1919

Дочь: Богоявленская Людмила Дмитриевна

Отец ребёнка: Богоявленский Димитрий Евгеньевич

Борисо-Глебский, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богоявленский Димитрий Евгеньевич

Смерть
До 1937
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