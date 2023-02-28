Богоявленская (Богословская) Екатерина Александровна
Место рождения
Дата рождения24.10.1886
Дата смертиДо 1937
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1886
Рождение ребёнка
1907
Сын: Богоявленский Анатолий Дмитриевич
Отец ребёнка: Богоявленский Димитрий Евгеньевич
Рождение ребёнка
27.12.1908
Сын: Богоявленский Даниил Дмитриевич
Отец ребёнка: Богоявленский Димитрий Евгеньевич
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Богоявленская Елена Дмитриевна
Отец ребёнка: Богоявленский Димитрий Евгеньевич
Рождение ребёнка
11.02.1913
Дочь: Богоявленская Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Богоявленский Димитрий Евгеньевич
Рождение ребёнка
21.05.1914
Сын: Богоявленский Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Богоявленский Димитрий Евгеньевич
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Богоявленская Людмила Дмитриевна
Отец ребёнка: Богоявленский Димитрий Евгеньевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1937