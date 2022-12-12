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Богословский Константин Александрович

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Место рождения

Борисо-Глебский, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

01.03.1871

Дата смерти

03.10.1937

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1871

Отец: Богословский Александр Григорьевич

Мать: Богословская Любовь Фёдоровна

Борисо-Глебский, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
25.09.1901

Дочь: Манакова Любовь Константиновна

Мать ребёнка: Богословская Анимаиса Александровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
19.02.1903

Сын: Богословский Николай Константинович

Мать ребёнка: Богословская Анимаиса Александровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
04.07.1904

Дочь: Богословская Надежда Константиновна

Мать ребёнка: Богословская Анимаиса Александровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Богословский Александр Константинович

Мать ребёнка: Богословская Анимаиса Александровна

Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богословская Анимаиса Александровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
03.10.1937
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Расстрелян
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