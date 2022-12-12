Богословский Константин Александрович
Место рождения
Дата рождения01.03.1871
Дата смерти03.10.1937
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1871
Рождение ребёнка
25.09.1901
Дочь: Манакова Любовь Константиновна
Мать ребёнка: Богословская Анимаиса Александровна
Рождение ребёнка
19.02.1903
Сын: Богословский Николай Константинович
Мать ребёнка: Богословская Анимаиса Александровна
Рождение ребёнка
04.07.1904
Дочь: Богословская Надежда Константиновна
Мать ребёнка: Богословская Анимаиса Александровна
Рождение ребёнка
1914
Сын: Богословский Александр Константинович
Мать ребёнка: Богословская Анимаиса Александровна
Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.10.1937
Расстрелян