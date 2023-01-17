Богословская (Патокова) Анимаиса Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богословская (Патокова) Анимаиса Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

1944

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.09.1901

Дочь: Манакова Любовь Константиновна

Отец ребёнка: Богословский Константин Александрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
19.02.1903

Сын: Богословский Николай Константинович

Отец ребёнка: Богословский Константин Александрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
04.07.1904

Дочь: Богословская Надежда Константиновна

Отец ребёнка: Богословский Константин Александрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Богословский Александр Константинович

Отец ребёнка: Богословский Константин Александрович

Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богословский Константин Александрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
1944
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