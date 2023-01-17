Богословская (Патокова) Анимаиса Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смерти1944
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.09.1901
Дочь: Манакова Любовь Константиновна
Отец ребёнка: Богословский Константин Александрович
Рождение ребёнка
19.02.1903
Сын: Богословский Николай Константинович
Отец ребёнка: Богословский Константин Александрович
Рождение ребёнка
04.07.1904
Дочь: Богословская Надежда Константиновна
Отец ребёнка: Богословский Константин Александрович
Рождение ребёнка
1914
Сын: Богословский Александр Константинович
Отец ребёнка: Богословский Константин Александрович
Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1944