Богословский Александр Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБогословский Александр Григорьевич

Богословский Александр Григорьевич

avatar

Место рождения

Рождество, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1847

Дата смерти

21.04.1906

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Богословский Григорий Николаевич

Мать: не указана

Рождество, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
13.09.1868

Жена: Богословская Любовь Фёдоровна

Рождество, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1869

Сын: Богословский Николай Александрович

Мать ребёнка: Богословская Любовь Фёдоровна

Борисо-Глебский, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
01.03.1871

Сын: Богословский Константин Александрович

Мать ребёнка: Богословская Любовь Фёдоровна

Борисо-Глебский, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1873

Сын: Богословский Алексей Александрович

Мать ребёнка: Богословская Любовь Фёдоровна

Борисо-Глебский, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
18.01.1874 ст.

Дочь: Непеина Анна Александровна

Мать ребёнка: Богословская Любовь Фёдоровна

Борисо-Глебский, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Беляева София Александровна

Мать ребёнка: Богословская Любовь Фёдоровна

Борисо-Глебский, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
24.10.1886

Дочь: Богоявленская Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Богословская Любовь Фёдоровна

Борисо-Глебский, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
11.03.1888

Дочь: Меньшикова Юлия Александровна

Мать ребёнка: Богословская Любовь Фёдоровна

Борисо-Глебский, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
08.03.1893

Сын: Богословский Александр Александрович

Мать ребёнка: Богословская Любовь Фёдоровна

Борисо-Глебский, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Смерть
21.04.1906
Борисо-Глебский, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
от рака пищепровода
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close