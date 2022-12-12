Богословский Александр Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1847
Дата смерти21.04.1906
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: Богословский Григорий Николаевич
Мать: не указана
Бракосочетание
13.09.1868
Рождение ребёнка
1869
Сын: Богословский Николай Александрович
Мать ребёнка: Богословская Любовь Фёдоровна
Рождение ребёнка
01.03.1871
Сын: Богословский Константин Александрович
Мать ребёнка: Богословская Любовь Фёдоровна
Рождение ребёнка
1873
Сын: Богословский Алексей Александрович
Мать ребёнка: Богословская Любовь Фёдоровна
Рождение ребёнка
18.01.1874 ст.
Дочь: Непеина Анна Александровна
Мать ребёнка: Богословская Любовь Фёдоровна
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Беляева София Александровна
Мать ребёнка: Богословская Любовь Фёдоровна
Рождение ребёнка
24.10.1886
Дочь: Богоявленская Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Богословская Любовь Фёдоровна
Рождение ребёнка
11.03.1888
Дочь: Меньшикова Юлия Александровна
Мать ребёнка: Богословская Любовь Фёдоровна
Рождение ребёнка
08.03.1893
Сын: Богословский Александр Александрович
Мать ребёнка: Богословская Любовь Фёдоровна
Смерть
21.04.1906
от рака пищепровода