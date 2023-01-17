Непеина (Богословская) Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Непеина (Богословская) Анна Александровна

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Место рождения

Борисо-Глебский, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

18.01.1874 ст.

Дата смерти

1934

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1874 ст.

Отец: Богословский Александр Григорьевич

Мать: Богословская Любовь Фёдоровна

Борисо-Глебский, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
15.09.1893

Дочь: Неклюдова Евстолия Сергеевна

Отец ребёнка: Непеин Сергей Арсеньевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
12.08.1895

Сын: Непеин Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: Непеин Сергей Арсеньевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
09.12.1897

Сын: Непеин Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Непеин Сергей Арсеньевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.06.1899

Дочь: Непеина Елена Сергеевна

Отец ребёнка: Непеин Сергей Арсеньевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
19.12.1900

Сын: Непеин Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Непеин Сергей Арсеньевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
04.03.1903

Сын: Непеин Константин Сергеевич

Отец ребёнка: Непеин Сергей Арсеньевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.11.1904

Сын: Непеин Борис Сергеевич

Отец ребёнка: Непеин Сергей Арсеньевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
23.09.1907

Сын: Непеин Сергей Сергеевич

Отец ребёнка: Непеин Сергей Арсеньевич

Рождение ребёнка
24.02.1910

Сын: Непеин Феодосий Сергеевич

Отец ребёнка: Непеин Сергей Арсеньевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Непеин Сергей Арсеньевич

Смерть
1934
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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