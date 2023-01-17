Непеина (Богословская) Анна Александровна
Место рождения
Дата рождения18.01.1874 ст.
Дата смерти1934
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1874 ст.
Рождение ребёнка
15.09.1893
Дочь: Неклюдова Евстолия Сергеевна
Отец ребёнка: Непеин Сергей Арсеньевич
Рождение ребёнка
12.08.1895
Отец ребёнка: Непеин Сергей Арсеньевич
Рождение ребёнка
09.12.1897
Отец ребёнка: Непеин Сергей Арсеньевич
Рождение ребёнка
01.06.1899
Дочь: Непеина Елена Сергеевна
Отец ребёнка: Непеин Сергей Арсеньевич
Рождение ребёнка
19.12.1900
Отец ребёнка: Непеин Сергей Арсеньевич
Рождение ребёнка
04.03.1903
Сын: Непеин Константин Сергеевич
Отец ребёнка: Непеин Сергей Арсеньевич
Рождение ребёнка
01.11.1904
Отец ребёнка: Непеин Сергей Арсеньевич
Рождение ребёнка
23.09.1907
Отец ребёнка: Непеин Сергей Арсеньевич
Рождение ребёнка
24.02.1910
Сын: Непеин Феодосий Сергеевич
Отец ребёнка: Непеин Сергей Арсеньевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1934