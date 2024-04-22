Самичева (Чеперегина) Евлампия Федоровна
Место рождения
Дата рождения08.10.1852
Дата смерти13.12.1925
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1852
Бракосочетание
28.01.1876
Рождение ребёнка
04.04.1877
Дочь: Александра Александрова
Отец ребёнка: Самичев Александр Исааков
Рождение ребёнка
Около 1878
Дочь: Прянишникова Евстолия Александровна
Отец ребёнка: Самичев Александр Исааков
Рождение ребёнка
26.05.1879
Дочь: Удалова Павла Александрова
Отец ребёнка: Самичев Александр Исааков
Рождение ребёнка
29.05.1881
Сын: Самичев Исаак Александров
Отец ребёнка: Самичев Александр Исааков
Рождение ребёнка
10.03.1885
Дочь: Александра Александровна
Отец ребёнка: Самичев Александр Исааков
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Александра Александрова
Отец ребёнка: Самичев Александр Исааков
Рождение ребёнка
03.02.1888
Дочь: Пашиничева Глафира Александровна
Отец ребёнка: Самичев Александр Исааков
Рождение ребёнка
14.08.1890
Сын: Самичев Фёдор Александрович
Отец ребёнка: Самичев Александр Исааков
Рождение ребёнка
03.02.1893
Сын: Самичев Николай Александрович
Отец ребёнка: Самичев Александр Исааков
Смерть
13.12.1925