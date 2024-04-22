Самичева (Чеперегина) Евлампия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самичева (Чеперегина) Евлампия Федоровна

Место рождения

Озерко, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

08.10.1852

Дата смерти

13.12.1925

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1852

Отец: Чеперегин Федор Михайлов

Мать: Чеперегина Афанасья Фёдорова

Озерко, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
28.01.1876

Муж: Самичев Александр Исааков

Рождение ребёнка
04.04.1877

Дочь: Александра Александрова

Отец ребёнка: Самичев Александр Исааков

Волково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1878

Дочь: Прянишникова Евстолия Александровна

Отец ребёнка: Самичев Александр Исааков

Волково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
26.05.1879

Дочь: Удалова Павла Александрова

Отец ребёнка: Самичев Александр Исааков

Волково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
29.05.1881

Сын: Самичев Исаак Александров

Отец ребёнка: Самичев Александр Исааков

Волково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.03.1885

Дочь: Александра Александровна

Отец ребёнка: Самичев Александр Исааков

Волково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Александра Александрова

Отец ребёнка: Самичев Александр Исааков

Волково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
03.02.1888

Дочь: Пашиничева Глафира Александровна

Отец ребёнка: Самичев Александр Исааков

Волково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
14.08.1890

Сын: Самичев Фёдор Александрович

Отец ребёнка: Самичев Александр Исааков

Волково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
03.02.1893

Сын: Самичев Николай Александрович

Отец ребёнка: Самичев Александр Исааков

Волково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
13.12.1925
Волково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
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