Пашиничева (Самичева) Глафира Александровна
Место рождения
Дата рождения03.02.1888
Дата смерти27.12.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1888
Рождение ребёнка
13.06.1911
Дочь: Анна Александровна
Отец ребёнка: Пашиничев Александр Александрович
Рождение ребёнка
15.10.1913
Дочь: Пауничева Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Пашиничев Александр Александрович
Рождение ребёнка
16.05.1924
Дочь: Журавлёва Анна Александровна
Отец ребёнка: Пашиничев Александр Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.12.1972
Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область