Пашиничева (Самичева) Глафира Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пашиничева (Самичева) Глафира Александровна

Место рождения

Волково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

03.02.1888

Дата смерти

27.12.1972

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1888

Отец: Самичев Александр Исааков

Мать: Самичева Евлампия Федоровна

Волково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
13.06.1911

Дочь: Анна Александровна

Отец ребёнка: Пашиничев Александр Александрович

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
15.10.1913

Дочь: Пауничева Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Пашиничев Александр Александрович

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
16.05.1924

Дочь: Журавлёва Анна Александровна

Отец ребёнка: Пашиничев Александр Александрович

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пашиничев Александр Александрович

Смерть
27.12.1972
Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
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