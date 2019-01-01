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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о причислении крестьянина дер. Волково Оларевской волости Вологодского уезда к вологодскому купечеству. 1901 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 388. Опись 3. Показать все
Дело о записи ратника из крестьян дер. Волкова Оларевской волости Александра Копейкина в белое духовенство. 1900 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 388. Опись 3. Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Николаевской Оларевской церкви. Список архивных дел по Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
75Волково, д. разновед.при пруде и колодце.202581824
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
1712ВолковоВолковское.Никольскийбывшие помещичьи20341216
18—ВолковоВолковское.Никольскийбывшие помещичьи203113533
19—ВолковоВолковское.Никольскийсобственники203152
Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Волково228259деревняРусские214456100
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Волоково (Волково) 4292деревняЗимнее: 3,5 км. Летнее: —.Зимнее: 12 км. Летнее: —.Зимнее: 23 км. Летнее: —.2021
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
36303Волководеревня59°23'с.ш.40°01'в.д.O-37-021
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19638448126д Волководеревня