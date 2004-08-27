Пауничева (Пашиничева) Екатерина Александровна
Место рождения
Дата рождения15.10.1913
Дата смерти27.08.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1913
Рождение ребёнка
04.05.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Савичев Василий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.08.2004
Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область