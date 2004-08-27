Пауничева (Пашиничева) Екатерина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пауничева (Пашиничева) Екатерина Александровна

Место рождения

Рассоха, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

15.10.1913

Дата смерти

27.08.2004

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1913

Отец: Пашиничев Александр Александрович

Мать: Пашиничева Глафира Александровна

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
04.05.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Савичев Василий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савичев Василий Васильевич

Смерть
27.08.2004
Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
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