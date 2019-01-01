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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по отношению Вологодской казенной палаты относительно перечисления в мещане г. Вологды крестьянина дер. Озерко Боровецкой волости Трусова Асикрита. 1903–1904 гг. // Показать все
Дело о причислении крестьянина дер. Озерка Боровецкой волости Вологодского уезда Евгения Тусова с семейством к рыбинскому мещанству. 1899–1900 гг. // Гос. архив Вологодск Показать все
Дело о перечислении крестьянина дер. Озерки Боровецкой волости Асикрита Тусовава в вологодское мещанство. 1903–1904 гг. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 388. Опись Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Воскресенской Боровецкой церкви. Список архивных дел п Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
98Озерко, д. вл.при руч. безымянном.3018226876
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
65. Озерко, деревня бывшая владельческая, при озерке, дворов 22, жителей 101, лавка
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
4130ОзеркоБекреневское.Воскресенскийбывшие помещичьи302,5318278
Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Озерко2421198деревняРусские3788100188
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Озерко 3968деревняЗимнее: 2 км. Летнее: —.Зимнее: 9 км. Летнее: —.Зимнее: 32 км. Летнее: —.3737
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
245420Озеркодеревня59°28'с.ш.39°59'в.д.O-37-020
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19638448173д Озеркодеревня