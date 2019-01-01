деревня Озерко, Сокольский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Озерко

Сокольский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело по отношению Вологодской казенной палаты относительно перечисления в мещане г. Вологды крестьянина дер. Озерко Боровецкой волости Трусова Асикрита. 1903–1904 гг. // Показать все
Дело о причислении крестьянина дер. Озерка Боровецкой волости Вологодского уезда Евгения Тусова с семейством к рыбинскому мещанству. 1899–1900 гг. // Гос. архив Вологодск Показать все
Дело о перечислении крестьянина дер. Озерки Боровецкой волости Асикрита Тусовава в вологодское мещанство. 1903–1904 гг. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 388. Опись Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Воскресенской Боровецкой церкви. Список архивных дел п Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Вологодский уезд
98Озерко, д. вл.при руч. безымянном.3018226876

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Боровецкая волость
65. Озерко, деревня бывшая владельческая, при озерке, дворов 22, жителей 101, лавка

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Вологодский уезд, Боровецкая волость
4130ОзеркоБекреневское.Воскресенскийбывшие помещичьи302,5318278

Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Свердловская волость
Озерко2421198деревняРусские3788100188

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Свердловский район, Боровецкий сельсовет
Озерко 3968деревняЗимнее: 2 км. Летнее: —.Зимнее: 9 км. Летнее: —.Зимнее: 32 км. Летнее: —.3737

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Сокольский район
245420Озеркодеревня59°28'с.ш.39°59'в.д.O-37-020

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Сокольский муниципальный район, Пригородное сельское поселение
19638448173д Озеркодеревня

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