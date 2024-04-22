Чеперегина Афанасья Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чеперегина Афанасья Фёдорова

Место рождения

Родюкино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1826

Дата смерти

27.06.1901

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Фёдор Марков

Мать: Катерина Семёнова

Родюкино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1841

Дочь: Птичкина Марья Федорова

Отец ребёнка: Чеперегин Федор Михайлов

Озерко, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
15.02.1848

Муж: Чеперегин Федор Михайлов

Озерко, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
07.11.1848

Сын: Чеперегин Викентий Федорович

Отец ребёнка: Чеперегин Федор Михайлов

Озерко, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
29.12.1849

Дочь: Апполинария Федорова

Отец ребёнка: Чеперегин Федор Михайлов

Озерко, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
04.06.1851

Сын: Чеперегин Иоанн Федорович

Отец ребёнка: Чеперегин Федор Михайлов

Озерко, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
08.10.1852

Дочь: Самичева Евлампия Федоровна

Отец ребёнка: Чеперегин Федор Михайлов

Озерко, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
07.03.1855

Сын: Чеперегин Михаил Федорович

Отец ребёнка: Чеперегин Федор Михайлов

Озерко, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.03.1856

Сын: Чеперегин Александр Федорович

Отец ребёнка: Чеперегин Федор Михайлов

Озерко, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
24.01.1858

Дочь: Анна Федорова

Отец ребёнка: Чеперегин Федор Михайлов

Озерко, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
29.07.1860

Дочь: Юлия Федорова

Отец ребёнка: Чеперегин Федор Михайлов

Озерко, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.10.1862

Сын: Чеперегин Михаил Федорович

Отец ребёнка: Чеперегин Федор Михайлов

Озерко, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1865

Сын: Чеперегин Николай Федорович

Отец ребёнка: Чеперегин Федор Михайлов

Рождение ребёнка
08.11.1868

Дочь: Анна Федорова

Отец ребёнка: Чеперегин Федор Михайлов

Озерко, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
27.06.1901
Озерко, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
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