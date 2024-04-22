Чеперегина Афанасья Фёдорова
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смерти27.06.1901
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Фёдор Марков
Мать: Катерина Семёнова
Дочь: Птичкина Марья Федорова
Отец ребёнка: Чеперегин Федор Михайлов
Сын: Чеперегин Викентий Федорович
Отец ребёнка: Чеперегин Федор Михайлов
Дочь: Апполинария Федорова
Отец ребёнка: Чеперегин Федор Михайлов
Сын: Чеперегин Иоанн Федорович
Отец ребёнка: Чеперегин Федор Михайлов
Дочь: Самичева Евлампия Федоровна
Отец ребёнка: Чеперегин Федор Михайлов
Сын: Чеперегин Михаил Федорович
Отец ребёнка: Чеперегин Федор Михайлов
Сын: Чеперегин Александр Федорович
Отец ребёнка: Чеперегин Федор Михайлов
Дочь: Анна Федорова
Отец ребёнка: Чеперегин Федор Михайлов
Дочь: Юлия Федорова
Отец ребёнка: Чеперегин Федор Михайлов
Сын: Чеперегин Михаил Федорович
Отец ребёнка: Чеперегин Федор Михайлов
Сын: Чеперегин Николай Федорович
Отец ребёнка: Чеперегин Федор Михайлов
Дочь: Анна Федорова
Отец ребёнка: Чеперегин Федор Михайлов