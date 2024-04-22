Прянишникова (Самичева) Евстолия Александровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878
Бракосочетание
06.02.1898
Рождение ребёнка
18.06.1899
Сын: Прянишников Иван Васильевич
Отец ребёнка: Прянишников Василий Афанасьевич
Рождение ребёнка
31.07.1903
Сын: Прянишников Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Прянишников Василий Афанасьевич
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Шарова Александра Васильевна
Отец ребёнка: Прянишников Василий Афанасьевич
Рождение ребёнка
03.10.1907
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Прянишников Василий Афанасьевич
Рождение ребёнка
26.06.1910
Дочь: Нина Васильева
Отец ребёнка: Прянишников Василий Афанасьевич
Рождение ребёнка
11.01.1913
Сын: Прянишников Александр Васильевич
Отец ребёнка: Прянишников Василий Афанасьевич
Смерть
Неизвестно