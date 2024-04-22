Прянишникова (Самичева) Евстолия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прянишникова (Самичева) Евстолия Александровна

Место рождения

Волково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878

Отец: Самичев Александр Исааков

Мать: Самичева Евлампия Федоровна

Волково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
06.02.1898

Муж: Прянишников Василий Афанасьевич

Рождение ребёнка
18.06.1899

Сын: Прянишников Иван Васильевич

Отец ребёнка: Прянишников Василий Афанасьевич

Хвостово, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
31.07.1903

Сын: Прянишников Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Прянишников Василий Афанасьевич

Хвостово, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Шарова Александра Васильевна

Отец ребёнка: Прянишников Василий Афанасьевич

Хвостово, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
03.10.1907

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Прянишников Василий Афанасьевич

Хвостово, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
26.06.1910

Дочь: Нина Васильева

Отец ребёнка: Прянишников Василий Афанасьевич

Хвостово, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
11.01.1913

Сын: Прянишников Александр Васильевич

Отец ребёнка: Прянишников Василий Афанасьевич

Хвостово, Свердловский район, Северный край
Смерть
Неизвестно
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