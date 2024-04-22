Удалова (Самичева) Павла Александрова
Место рождения
Дата рождения26.05.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1879
Бракосочетание
23.01.1902
Рождение ребёнка
25.11.1902
Сын: Удалов Александр Александрович
Отец ребёнка: Удалов Александр Андреевич
Рождение ребёнка
14.03.1908
Сын: Удалов Борис Александрович
Отец ребёнка: Удалов Александр Андреевич
Смерть
Неизвестно