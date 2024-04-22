Удалова (Самичева) Павла Александрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Удалова (Самичева) Павла Александрова

Место рождения

Волково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

26.05.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1879

Отец: Самичев Александр Исааков

Мать: Самичева Евлампия Федоровна

Волково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
23.01.1902

Муж: Удалов Александр Андреевич

Рождение ребёнка
25.11.1902

Сын: Удалов Александр Александрович

Отец ребёнка: Удалов Александр Андреевич

Малахово, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
14.03.1908

Сын: Удалов Борис Александрович

Отец ребёнка: Удалов Александр Андреевич

Малахово, Свердловский район, Северный край
Смерть
Неизвестно
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