Удалов Александр Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУдалов Александр Андреевич

Удалов Александр Андреевич

Место рождения

Малахово, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Малахово, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
23.01.1902

Жена: Удалова Павла Александрова

Рождение ребёнка
25.11.1902

Сын: Удалов Александр Александрович

Мать ребёнка: Удалова Павла Александрова

Малахово, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
14.03.1908

Сын: Удалов Борис Александрович

Мать ребёнка: Удалова Павла Александрова

Малахово, Свердловский район, Северный край
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close