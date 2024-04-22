Удалов Александр Андреевич
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Бракосочетание
23.01.1902
Рождение ребёнка
25.11.1902
Сын: Удалов Александр Александрович
Мать ребёнка: Удалова Павла Александрова
Рождение ребёнка
14.03.1908
Сын: Удалов Борис Александрович
Мать ребёнка: Удалова Павла Александрова
Смерть
Неизвестно