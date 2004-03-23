Кондрашова (Переседова) Евдокия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.08.1905
Дата смерти27.01.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1905
Отец: Переседов Григорий
Рождение ребёнка
24.04.1924
Дочь: Макарова Татьяна
Отец ребёнка: Кондрашов Иван
Рождение ребёнка
17.10.1927
Сын: Кондрашов Павел
Отец ребёнка: Кондрашов Иван
Чкаловская область, Абдулинский район, село Мочегай
Рождение ребёнка
10.12.1928
Дочь: Жукова Валентина
Отец ребёнка: Кондрашов Иван
Рождение ребёнка
05.08.1936
Сын: Кондрашов Анатолий
Отец ребёнка: Кондрашов Иван
Рождение ребёнка
18.12.1941
Сын: Кондрашов Вячеслав
Отец ребёнка: Кондрашов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кондрашов Иван
Смерть
27.01.1987