Кондрашова (Переседова) Евдокия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондрашова (Переседова) Евдокия Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.08.1905

Дата смерти

27.01.1987

Пол

Женский

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1905

Отец: Переседов Григорий

Мать: Переседова Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
24.04.1924

Дочь: Макарова Татьяна

Отец ребёнка: Кондрашов Иван

Рождение ребёнка
17.10.1927

Сын: Кондрашов Павел

Отец ребёнка: Кондрашов Иван

Чкаловская область, Абдулинский район, село Мочегай
Рождение ребёнка
10.12.1928

Дочь: Жукова Валентина

Отец ребёнка: Кондрашов Иван

Рождение ребёнка
05.08.1936

Сын: Кондрашов Анатолий

Отец ребёнка: Кондрашов Иван

Рождение ребёнка
18.12.1941

Сын: Кондрашов Вячеслав

Отец ребёнка: Кондрашов Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондрашов Иван

Смерть
27.01.1987
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