Жукова (Кондрашова) Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.12.1928
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1928
Отец: Кондрашов Иван
Рождение ребёнка
24.06.1959
Сын: Жуков Павел
Отец ребёнка: Жуков Александр Павлович
Рождение ребёнка
06.05.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Жуков Александр Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно