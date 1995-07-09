Жукова (Кондрашова) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жукова (Кондрашова) Валентина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.12.1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1900 г.р.

Мать

1905 г.р.

Муж

1932 г.р.

Дети

1959 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1928

Отец: Кондрашов Иван

Мать: Кондрашова Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
24.06.1959

Сын: Жуков Павел

Отец ребёнка: Жуков Александр Павлович

Рождение ребёнка
06.05.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жуков Александр Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жуков Александр Павлович

Смерть
Неизвестно
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