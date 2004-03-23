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Кондрашов Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.08.1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1900

Отец: Кондрашов Семён

Мать: Кондрашова Наталья Пантелеевна

Рождение ребёнка
24.04.1924

Дочь: Макарова Татьяна

Мать ребёнка: Кондрашова Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
17.10.1927

Сын: Кондрашов Павел

Мать ребёнка: Кондрашова Евдокия Григорьевна

Чкаловская область, Абдулинский район, село Мочегай
Рождение ребёнка
10.12.1928

Дочь: Жукова Валентина

Мать ребёнка: Кондрашова Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
05.08.1936

Сын: Кондрашов Анатолий

Мать ребёнка: Кондрашова Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
18.12.1941

Сын: Кондрашов Вячеслав

Мать ребёнка: Кондрашова Евдокия Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кондрашова Евдокия Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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