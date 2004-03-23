Кондрашов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.08.1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1900
Отец: Кондрашов Семён
Рождение ребёнка
24.04.1924
Дочь: Макарова Татьяна
Мать ребёнка: Кондрашова Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
17.10.1927
Сын: Кондрашов Павел
Мать ребёнка: Кондрашова Евдокия Григорьевна
Чкаловская область, Абдулинский район, село Мочегай
Рождение ребёнка
10.12.1928
Дочь: Жукова Валентина
Мать ребёнка: Кондрашова Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
05.08.1936
Сын: Кондрашов Анатолий
Мать ребёнка: Кондрашова Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
18.12.1941
Сын: Кондрашов Вячеслав
Мать ребёнка: Кондрашова Евдокия Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно