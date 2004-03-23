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Кондрашов Павел

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Место рождения

Чкаловская область, Абдулинский район, село Мочегай

Дата рождения

17.10.1927

Дата смерти

23.03.2004

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1927

Отец: Кондрашов Иван

Мать: Кондрашова Евдокия Григорьевна

Чкаловская область, Абдулинский район, село Мочегай
Рождение ребёнка
21.03.1958

Сын: Кондрашов Вячеслав

Мать ребёнка: Кондрашова Надежда Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кондрашова Надежда Васильевна

Смерть
23.03.2004
Озерки, Конаковский муниципальный район, Тверская область
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