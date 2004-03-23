Кондрашов Павел
Место рожденияЧкаловская область, Абдулинский район, село Мочегай
Дата рождения17.10.1927
Дата смерти23.03.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1927
Отец: Кондрашов Иван
Чкаловская область, Абдулинский район, село Мочегай
Рождение ребёнка
21.03.1958
Сын: Кондрашов Вячеслав
Мать ребёнка: Кондрашова Надежда Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.03.2004
Озерки, Конаковский муниципальный район, Тверская область