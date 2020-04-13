Кондрашов Вячеслав — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондрашов Вячеслав

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.03.1958

Дата смерти

13.04.2020

Пол

Мужской

Отец

1927 г.р.

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1958

Отец: Кондрашов Павел

Мать: Кондрашова Надежда Васильевна

Рождение ребёнка
06.09.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
13.04.2020
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