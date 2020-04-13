Кондрашов Вячеслав
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.03.1958
Дата смерти13.04.2020
ПолМужской
Отец
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1958
Отец: Кондрашов Павел
Рождение ребёнка
06.09.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
13.04.2020