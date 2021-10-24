Кондрашов Анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.08.1936
Дата смерти24.10.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1936
Отец: Кондрашов Иван
Рождение ребёнка
02.05.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кондрашова Клавдия Михайловна
Рождение ребёнка
20.04.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кондрашова Клавдия Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.10.2021