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Кондрашов Анатолий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.08.1936

Дата смерти

24.10.2021

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

1905 г.р.

Жена

1935 г.р.

Дети

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Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1936

Отец: Кондрашов Иван

Мать: Кондрашова Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
02.05.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кондрашова Клавдия Михайловна

Рождение ребёнка
20.04.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кондрашова Клавдия Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кондрашова Клавдия Михайловна

Смерть
24.10.2021
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