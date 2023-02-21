Кондрашова (Черных) Клавдия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.07.1935
Дата смерти16.05.1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.05.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кондрашов Анатолий
Рождение ребёнка
20.04.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кондрашов Анатолий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кондрашов Анатолий
Смерть
16.05.1989