Кондрашова (Черных) Клавдия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондрашова (Черных) Клавдия Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.07.1935

Дата смерти

16.05.1989

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1936 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.05.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кондрашов Анатолий

Рождение ребёнка
20.04.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кондрашов Анатолий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондрашов Анатолий

Смерть
16.05.1989
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