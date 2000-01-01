Кондрашов Семён
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смерти1939
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Кондрашов Николай
Рождение ребёнка
25.08.1900
Сын: Кондрашов Иван
Мать ребёнка: Кондрашова Наталья Пантелеевна
Рождение ребёнка
1908
Сын: Кондрашов Михаил
Мать ребёнка: Кондрашова Наталья Пантелеевна
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Сечкина Галина
Мать ребёнка: Кондрашова Наталья Пантелеевна
Рождение ребёнка
01.10.1914
Дочь: Черёмушкина Пелагея
Мать ребёнка: Кондрашова Наталья Пантелеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кондрашов Дмитрий
Мать ребёнка: Кондрашова Наталья Пантелеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1939