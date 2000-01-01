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Кондрашов Семён

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

1939

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Кондрашов Николай

Мать: Кондрашова Акулина Дементьевна

Рождение ребёнка
25.08.1900

Сын: Кондрашов Иван

Мать ребёнка: Кондрашова Наталья Пантелеевна

Рождение ребёнка
1908

Сын: Кондрашов Михаил

Мать ребёнка: Кондрашова Наталья Пантелеевна

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Сечкина Галина

Мать ребёнка: Кондрашова Наталья Пантелеевна

Рождение ребёнка
01.10.1914

Дочь: Черёмушкина Пелагея

Мать ребёнка: Кондрашова Наталья Пантелеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кондрашов Дмитрий

Мать ребёнка: Кондрашова Наталья Пантелеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кондрашова Наталья Пантелеевна

Смерть
1939
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