Сечкина (Кондрашова) Галина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Кондрашов Семён
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сечкин Иван Харитонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сечкин Иван Харитонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно