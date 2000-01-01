Сечкина (Кондрашова) Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сечкина (Кондрашова) Галина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1878 г.р.

Мать

1879 г.р.

Муж

1911 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Кондрашов Семён

Мать: Кондрашова Наталья Пантелеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сечкин Иван Харитонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сечкин Иван Харитонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сечкин Иван Харитонович

Смерть
Неизвестно
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