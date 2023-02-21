Сечкин Иван Харитонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сечкин Иван Харитонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1913 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сечкина Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сечкина Галина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сечкина Галина

Смерть
Неизвестно
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