Кондрашова Акулина Дементьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондрашова Акулина Дементьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1871

Сын: Кондрашов Тимофей

Отец ребёнка: Кондрашов Николай

Рождение ребёнка
1878

Сын: Кондрашов Семён

Отец ребёнка: Кондрашов Николай

Рождение ребёнка
Около 1890

Дочь: Башаева Параскева

Отец ребёнка: Кондрашов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кондрашов Иван

Отец ребёнка: Кондрашов Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондрашов Николай

Смерть
Неизвестно
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