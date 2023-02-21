Кондрашова Акулина Дементьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1871
Сын: Кондрашов Тимофей
Отец ребёнка: Кондрашов Николай
Рождение ребёнка
1878
Сын: Кондрашов Семён
Отец ребёнка: Кондрашов Николай
Рождение ребёнка
Около 1890
Дочь: Башаева Параскева
Отец ребёнка: Кондрашов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кондрашов Иван
Отец ребёнка: Кондрашов Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кондрашов Николай
Смерть
Неизвестно