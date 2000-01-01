Кондрашов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондрашов Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Кондрашов Мелентий

Мать: Кондрашова Мария Андреевна

Рождение ребёнка
1871

Сын: Кондрашов Тимофей

Мать ребёнка: Кондрашова Акулина Дементьевна

Рождение ребёнка
1878

Сын: Кондрашов Семён

Мать ребёнка: Кондрашова Акулина Дементьевна

Рождение ребёнка
Около 1890

Дочь: Башаева Параскева

Мать ребёнка: Кондрашова Акулина Дементьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кондрашов Иван

Мать ребёнка: Кондрашова Акулина Дементьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кондрашова Акулина Дементьевна

Смерть
Неизвестно
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