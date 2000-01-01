Кондрашов Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Кондрашов Мелентий
Рождение ребёнка
1871
Сын: Кондрашов Тимофей
Мать ребёнка: Кондрашова Акулина Дементьевна
Рождение ребёнка
1878
Сын: Кондрашов Семён
Мать ребёнка: Кондрашова Акулина Дементьевна
Рождение ребёнка
Около 1890
Дочь: Башаева Параскева
Мать ребёнка: Кондрашова Акулина Дементьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кондрашов Иван
Мать ребёнка: Кондрашова Акулина Дементьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно