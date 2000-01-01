Кондрашова Мария Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.10.1838
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Кондрашов Мелентий
Рождение ребёнка
1839
Сын: Кондрашов Николай
Отец ребёнка: Кондрашов Мелентий
Рождение ребёнка
1843
Сын: Кондрашов Михаил
Отец ребёнка: Кондрашов Мелентий
Рождение ребёнка
25.03.1848
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Кондрашов Мелентий
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Жучкова Акулина
Отец ребёнка: Кондрашов Мелентий
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Анфиса
Отец ребёнка: Кондрашов Мелентий
Рождение ребёнка
1855
Сын: Кондрашов Григорий
Отец ребёнка: Кондрашов Мелентий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кондрашов Мелентий
Смерть
Неизвестно