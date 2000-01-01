Кондрашова Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондрашова Мария Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.10.1838

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Кондрашов Мелентий

Рождение ребёнка
1839

Сын: Кондрашов Николай

Отец ребёнка: Кондрашов Мелентий

Рождение ребёнка
1843

Сын: Кондрашов Михаил

Отец ребёнка: Кондрашов Мелентий

Рождение ребёнка
25.03.1848

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Кондрашов Мелентий

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Жучкова Акулина

Отец ребёнка: Кондрашов Мелентий

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Анфиса

Отец ребёнка: Кондрашов Мелентий

Рождение ребёнка
1855

Сын: Кондрашов Григорий

Отец ребёнка: Кондрашов Мелентий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондрашов Мелентий

Смерть
Неизвестно
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