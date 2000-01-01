Кондрашов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондрашов Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кондрашов Николай

Мать: Кондрашова Акулина Дементьевна

Рождение ребёнка
1900

Сын: Кондрашов Иван

Мать ребёнка: Кондрашова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
12.04.1903

Дочь: Якушева Александра

Мать ребёнка: Кондрашова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кондрашов Николай

Мать ребёнка: Кондрашова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кондрашов Василий

Мать ребёнка: Кондрашова Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кондрашова Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно
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