Кондрашов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кондрашов Николай
Рождение ребёнка
1900
Сын: Кондрашов Иван
Мать ребёнка: Кондрашова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
12.04.1903
Дочь: Якушева Александра
Мать ребёнка: Кондрашова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кондрашов Николай
Мать ребёнка: Кондрашова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кондрашов Василий
Мать ребёнка: Кондрашова Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кондрашова Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно