Кондрашова Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Сын: Кондрашов Иван
Отец ребёнка: Кондрашов Иван
Рождение ребёнка
12.04.1903
Дочь: Якушева Александра
Отец ребёнка: Кондрашов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кондрашов Николай
Отец ребёнка: Кондрашов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кондрашов Василий
Отец ребёнка: Кондрашов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кондрашов Иван
Смерть
Неизвестно