Кондрашова Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондрашова Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Сын: Кондрашов Иван

Отец ребёнка: Кондрашов Иван

Рождение ребёнка
12.04.1903

Дочь: Якушева Александра

Отец ребёнка: Кондрашов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кондрашов Николай

Отец ребёнка: Кондрашов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кондрашов Василий

Отец ребёнка: Кондрашов Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондрашов Иван

Смерть
Неизвестно
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