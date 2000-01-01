Кондрашов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондрашов Михаил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

1936

Пол

Мужской

Отец

1878 г.р.

Мать

1879 г.р.

Жена

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Кондрашов Семён

Мать: Кондрашова Наталья Пантелеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кондрашова Ксения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кондрашова Ксения

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кондрашова Ксения

Смерть
1936
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