Кондрашов Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смерти1936
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Кондрашов Семён
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кондрашова Ксения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кондрашова Ксения
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кондрашова Ксения
Смерть
1936