Макарова (Кондрашова) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.04.1924
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1924
Отец: Кондрашов Иван
Рождение ребёнка
09.02.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Макаров Николай
Рождение ребёнка
30.04.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Макаров Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Макаров Николай
Смерть
Неизвестно