Макарова (Кондрашова) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарова (Кондрашова) Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.04.1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1900 г.р.

Мать

1905 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1924

Отец: Кондрашов Иван

Мать: Кондрашова Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
09.02.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Макаров Николай

Рождение ребёнка
30.04.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Макаров Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макаров Николай

Смерть
Неизвестно
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