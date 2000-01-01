Макаров Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макаров Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1924 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.02.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Макарова Татьяна

Рождение ребёнка
30.04.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Макарова Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макарова Татьяна

Смерть
Неизвестно
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