Жуков Александр Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жуков Александр Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.01.1932

Дата смерти

15.09.1965

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1928 г.р.

Дети

1959 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.06.1959

Сын: Жуков Павел

Мать ребёнка: Жукова Валентина

Рождение ребёнка
06.05.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жукова Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жукова Валентина

Смерть
15.09.1965
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