Жуков Александр Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.01.1932
Дата смерти15.09.1965
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.06.1959
Сын: Жуков Павел
Мать ребёнка: Жукова Валентина
Рождение ребёнка
06.05.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Жукова Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жукова Валентина
Смерть
15.09.1965