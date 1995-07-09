Жуков Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жуков Павел

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.06.1959

Дата смерти

09.07.1995

Пол

Мужской

Отец

1932 г.р.

Мать

1928 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1959

Отец: Жуков Александр Павлович

Мать: Жукова Валентина

Рождение ребёнка
01.01.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
09.07.1995
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