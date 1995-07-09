Жуков Павел
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.06.1959
Дата смерти09.07.1995
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1959
Отец: Жуков Александр Павлович
Мать: Жукова Валентина
Рождение ребёнка
01.01.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
09.07.1995