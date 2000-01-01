Переседов Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Переседов Григорий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Переседов Дементий Демид

Мать: Переседова Маланья Никифоровна

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Крючкова Матрёна

Мать ребёнка: Переседова Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
15.05.1897

Дочь: Куликова Екатерина

Мать ребёнка: Переседова Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
14.08.1905

Дочь: Кондрашова Евдокия Григорьевна

Мать ребёнка: Переседова Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Переседов Яков

Мать ребёнка: Переседова Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Переседов Григорий

Мать ребёнка: Переседова Пелагея Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Переседова Пелагея Ивановна

Смерть
Неизвестно
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