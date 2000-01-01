Переседов Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Крючкова Матрёна
Мать ребёнка: Переседова Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
15.05.1897
Дочь: Куликова Екатерина
Мать ребёнка: Переседова Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
14.08.1905
Дочь: Кондрашова Евдокия Григорьевна
Мать ребёнка: Переседова Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Переседов Яков
Мать ребёнка: Переседова Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Переседов Григорий
Мать ребёнка: Переседова Пелагея Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно