Переседова Пелагея Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Крючкова Матрёна
Отец ребёнка: Переседов Григорий
Рождение ребёнка
15.05.1897
Дочь: Куликова Екатерина
Отец ребёнка: Переседов Григорий
Рождение ребёнка
14.08.1905
Дочь: Кондрашова Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Переседов Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Переседов Яков
Отец ребёнка: Переседов Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Переседов Григорий
Отец ребёнка: Переседов Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Переседов Григорий
Смерть
Неизвестно