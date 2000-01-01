Переседова Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Переседова Пелагея Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Крючкова Матрёна

Отец ребёнка: Переседов Григорий

Рождение ребёнка
15.05.1897

Дочь: Куликова Екатерина

Отец ребёнка: Переседов Григорий

Рождение ребёнка
14.08.1905

Дочь: Кондрашова Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Переседов Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Переседов Яков

Отец ребёнка: Переседов Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Переседов Григорий

Отец ребёнка: Переседов Григорий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Переседов Григорий

Смерть
Неизвестно
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