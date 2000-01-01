Переседова (Ведёхина) Маланья Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Переседова (Ведёхина) Маланья Никифоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.01.1860

Сын: Переседов Кирилл

Отец ребёнка: Переседов Дементий Демид

Рождение ребёнка
1864

Сын: Переседов Григорий

Отец ребёнка: Переседов Дементий Демид

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Щербакова Мария

Отец ребёнка: Переседов Дементий Демид

Рождение ребёнка
1874

Сын: Переседов Василий

Отец ребёнка: Переседов Дементий Демид

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Переседов Дементий Демид

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Переседов Дементий Демид

Смерть
Неизвестно
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