Переседова (Ведёхина) Маланья Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.01.1860
Сын: Переседов Кирилл
Отец ребёнка: Переседов Дементий Демид
Рождение ребёнка
1864
Сын: Переседов Григорий
Отец ребёнка: Переседов Дементий Демид
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Щербакова Мария
Отец ребёнка: Переседов Дементий Демид
Рождение ребёнка
1874
Сын: Переседов Василий
Отец ребёнка: Переседов Дементий Демид
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Переседов Дементий Демид
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно