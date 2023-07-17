Мелешкова (Хлудеева) Гликерия (Лукерья) Григорьевна
Место рождения
Дата рождения16.10.1905 ст.
Дата смерти14.09.?
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1905 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.10.1924
Дочь: Ефименко (Мелешкова) Зинаида Петровна
Отец ребёнка: Мелешков Петр Иванович
Рождение ребёнка
19.08.1927
Дочь: Лахаева (Мелешкова) Наталия Петровна
Отец ребёнка: Мелешков Петр Иванович
Рождение ребёнка
14.02.1929
Отец ребёнка: Мелешков Петр Иванович
Рождение ребёнка
22.11.1930
Отец ребёнка: Мелешков Петр Иванович
Рождение ребёнка
01.04.1939
Дочь: Мелешкова Валентина Петровна
Отец ребёнка: Мелешков Петр Иванович
Рождение ребёнка
11.09.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мелешков Петр Иванович
Рождение ребёнка
09.06.1948
Дочь: Антонович (Мелешкова) Анна Петровна
Отец ребёнка: Мелешков Петр Иванович
Рождение ребёнка
14.04.1950
Сын: Мелешков Владимир Петрович
Отец ребёнка: Мелешков Петр Иванович
Смерть
14.09.?