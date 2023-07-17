Мелешкова (Хлудеева) Гликерия (Лукерья) Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мелешкова (Хлудеева) Гликерия (Лукерья) Григорьевна

Место рождения

Колдыбай, Идринский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

16.10.1905 ст.

Дата смерти

14.09.?

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1905 ст.

Отец: Хлудеев Григорий Никифорович

Мать: Хлудеева (Якимовец) Ксения Ивановна

Колдыбай, Идринский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мелешков Петр Иванович

Рождение ребёнка
14.10.1924

Дочь: Ефименко (Мелешкова) Зинаида Петровна

Отец ребёнка: Мелешков Петр Иванович

Рождение ребёнка
19.08.1927

Дочь: Лахаева (Мелешкова) Наталия Петровна

Отец ребёнка: Мелешков Петр Иванович

Рождение ребёнка
14.02.1929

Сын: Мелешков Семен Петрович

Отец ребёнка: Мелешков Петр Иванович

Рождение ребёнка
22.11.1930

Сын: Мелешков Филипп Петрович

Отец ребёнка: Мелешков Петр Иванович

Рождение ребёнка
01.04.1939

Дочь: Мелешкова Валентина Петровна

Отец ребёнка: Мелешков Петр Иванович

Рождение ребёнка
11.09.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мелешков Петр Иванович

Рождение ребёнка
09.06.1948

Дочь: Антонович (Мелешкова) Анна Петровна

Отец ребёнка: Мелешков Петр Иванович

Рождение ребёнка
14.04.1950

Сын: Мелешков Владимир Петрович

Отец ребёнка: Мелешков Петр Иванович

Смерть
14.09.?

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