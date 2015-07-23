Лахаева (Мелешкова) Наталия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лахаева (Мелешкова) Наталия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.08.1927

Дата смерти

23.07.2015

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1927

Отец: Мелешков Петр Иванович

Мать: Мелешкова Гликерия (Лукерья) Григорьевна

Рождение ребёнка
26.03.1952

Дочь: Спиридонова Надежда Егоровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
24.03.1954

Дочь: Каракова Раиса Егоровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
15.04.1956

Сын: Лахаев Александр Егорович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
16.11.1958

Сын: Лахаев Николай Егорович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лахаев Георгий

Смерть
23.07.2015
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