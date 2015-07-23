Лахаева (Мелешкова) Наталия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.08.1927
Дата смерти23.07.2015
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1927
Рождение ребёнка
26.03.1952
Дочь: Спиридонова Надежда Егоровна
Рождение ребёнка
24.03.1954
Дочь: Каракова Раиса Егоровна
Рождение ребёнка
15.04.1956
Сын: Лахаев Александр Егорович
Рождение ребёнка
16.11.1958
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лахаев Георгий
Смерть
23.07.2015