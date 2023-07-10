Ефименко (Мелешкова) Зинаида Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1959
Дочь: Русинова Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Ефименко Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ефименко Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щетинина Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Ефименко Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ефименко Валерий Иванович
Отец ребёнка: Ефименко Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ефименко Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ефименко Иван
Смерть
Неизвестно