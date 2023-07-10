Ефименко (Мелешкова) Зинаида Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕфименко (Мелешкова) Зинаида Петровна

Ефименко (Мелешкова) Зинаида Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мелешков Петр Иванович

Мать: Мелешкова Гликерия (Лукерья) Григорьевна

Рождение ребёнка
01.01.1959

Дочь: Русинова Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Ефименко Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ефименко Юрий Иванович

Отец ребёнка: Ефименко Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щетинина Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Ефименко Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ефименко Валерий Иванович

Отец ребёнка: Ефименко Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефименко Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефименко Иван

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close