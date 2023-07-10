Мелешков Петр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМелешков Петр Иванович

Мелешков Петр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мелешков Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мелешкова (Хлудеева) Гликерия (Лукерья) Григорьевна

Рождение ребёнка
14.10.1924

Дочь: Ефименко (Мелешкова) Зинаида Петровна

Мать ребёнка: Мелешкова (Хлудеева) Гликерия (Лукерья) Григорьевна

Рождение ребёнка
19.08.1927

Дочь: Лахаева (Мелешкова) Наталия Петровна

Мать ребёнка: Мелешкова (Хлудеева) Гликерия (Лукерья) Григорьевна

Рождение ребёнка
14.02.1929

Сын: Мелешков Семен Петрович

Мать ребёнка: Мелешкова (Хлудеева) Гликерия (Лукерья) Григорьевна

Рождение ребёнка
22.11.1930

Сын: Мелешков Филипп Петрович

Мать ребёнка: Мелешкова (Хлудеева) Гликерия (Лукерья) Григорьевна

Рождение ребёнка
01.04.1939

Дочь: Мелешкова Валентина Петровна

Мать ребёнка: Мелешкова (Хлудеева) Гликерия (Лукерья) Григорьевна

Рождение ребёнка
11.09.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мелешкова (Хлудеева) Гликерия (Лукерья) Григорьевна

Рождение ребёнка
09.06.1948

Дочь: Антонович (Мелешкова) Анна Петровна

Мать ребёнка: Мелешкова (Хлудеева) Гликерия (Лукерья) Григорьевна

Рождение ребёнка
14.04.1950

Сын: Мелешков Владимир Петрович

Мать ребёнка: Мелешкова (Хлудеева) Гликерия (Лукерья) Григорьевна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.