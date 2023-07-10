Мелешков Петр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мелешков Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.10.1924
Рождение ребёнка
19.08.1927
Рождение ребёнка
14.02.1929
Мать ребёнка: Мелешкова (Хлудеева) Гликерия (Лукерья) Григорьевна
Рождение ребёнка
22.11.1930
Мать ребёнка: Мелешкова (Хлудеева) Гликерия (Лукерья) Григорьевна
Рождение ребёнка
01.04.1939
Дочь: Мелешкова Валентина Петровна
Мать ребёнка: Мелешкова (Хлудеева) Гликерия (Лукерья) Григорьевна
Рождение ребёнка
11.09.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мелешкова (Хлудеева) Гликерия (Лукерья) Григорьевна
Рождение ребёнка
09.06.1948
Рождение ребёнка
14.04.1950
Смерть
Неизвестно