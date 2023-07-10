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Мелешков Владимир Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.04.1950

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1950

Отец: Мелешков Петр Иванович

Мать: Мелешкова Гликерия (Лукерья) Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мелешкова Елена Владимировна

Мать ребёнка: Мелешкова Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мелешков Александр Владимирович

Мать ребёнка: Мелешкова Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мелешков Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Мелешкова Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мелешкова Валентина

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