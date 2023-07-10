Мелешков Владимир Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.04.1950
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1950
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мелешкова Елена Владимировна
Мать ребёнка: Мелешкова Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мелешков Александр Владимирович
Мать ребёнка: Мелешкова Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мелешков Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Мелешкова Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мелешкова Валентина