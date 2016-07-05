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Мелешков Филипп Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.11.1930

Дата смерти

05.07.2016

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1930

Отец: Мелешков Петр Иванович

Мать: Мелешкова (Хлудеева) Гликерия (Лукерья) Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мелешкова (Ленко) Валентина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мелешкова) Анна Филипповна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мелешков Александр Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мелешков Алексей Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
05.07.2016

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