Мелешков Филипп Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.11.1930
Дата смерти05.07.2016
ПолМужской
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1930
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мелешкова) Анна Филипповна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мелешков Александр Филиппович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мелешков Алексей Филиппович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
05.07.2016