Ефименко Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1959
Дочь: Русинова Людмила Ивановна
Мать ребёнка: Ефименко Зинаида Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ефименко Зинаида Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щетинина Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Ефименко Зинаида Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ефименко Валерий Иванович
Мать ребёнка: Ефименко Зинаида Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно