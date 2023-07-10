Ефименко Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕфименко Иван

Ефименко Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1959

Дочь: Русинова Людмила Ивановна

Мать ребёнка: Ефименко Зинаида Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ефименко Юрий Иванович

Мать ребёнка: Ефименко Зинаида Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щетинина Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Ефименко Зинаида Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ефименко Валерий Иванович

Мать ребёнка: Ефименко Зинаида Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефименко Зинаида Петровна

Смерть
Неизвестно