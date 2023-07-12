Хлудеева (Якимовец) Ксения Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1884
Отец: Якимовец Иван
Бракосочетание
23.01.1905 ст.
Рождение ребёнка
16.10.1905 ст.
Дочь: Мелешкова Гликерия (Лукерья) Григорьевна
Отец ребёнка: Хлудеев Григорий Никифорович
Рождение ребёнка
18.10.1906
Дочь: Хлудеева Елизавета Григорьевна
Отец ребёнка: Хлудеев Григорий Никифорович
Рождение ребёнка
05.11.1907 ст.
Сын: Хлудеев Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Хлудеев Григорий Никифорович
Рождение ребёнка
15.07.1911 ст.
Сын: Хлудеев Лазар Григорьевич
Отец ребёнка: Хлудеев Григорий Никифорович
Смерть
Неизвестно