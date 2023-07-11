Хлудеев Григорий Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1884
Бракосочетание
23.01.1905 ст.
Жена: Хлудеева Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
16.10.1905 ст.
Дочь: Мелешкова Гликерия (Лукерья) Григорьевна
Мать ребёнка: Хлудеева Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
18.10.1906
Дочь: Хлудеева Елизавета Григорьевна
Мать ребёнка: Хлудеева Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
05.11.1907 ст.
Сын: Хлудеев Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: Хлудеева Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
15.07.1911 ст.
Сын: Хлудеев Лазар Григорьевич
Мать ребёнка: Хлудеева Ксения Ивановна
Смерть
Неизвестно