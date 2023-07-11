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Хлудеев Григорий Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1884

Отец: Хлудеев Никифор Михайлович

Мать: Хлудеева Мария Васильевна

Бракосочетание
23.01.1905 ст.

Жена: Хлудеева Ксения Ивановна

Колдыбай, Идринский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
16.10.1905 ст.

Дочь: Мелешкова Гликерия (Лукерья) Григорьевна

Мать ребёнка: Хлудеева Ксения Ивановна

Колдыбай, Идринский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
18.10.1906

Дочь: Хлудеева Елизавета Григорьевна

Мать ребёнка: Хлудеева Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
05.11.1907 ст.

Сын: Хлудеев Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Хлудеева Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
15.07.1911 ст.

Сын: Хлудеев Лазар Григорьевич

Мать ребёнка: Хлудеева Ксения Ивановна

Смерть
Неизвестно
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