Хлудеева Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хлудеева Матрона Никифоровна
Отец ребёнка: Хлудеев Никифор Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.06.1881 ст.
Отец ребёнка: Хлудеев Никифор Михайлович
Рождение ребёнка
Вычислено 1884
Сын: Хлудеев Григорий Никифорович
Отец ребёнка: Хлудеев Никифор Михайлович
Смерть
Неизвестно