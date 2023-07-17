Хлудеева Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хлудеева Мария Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хлудеева Матрона Никифоровна

Отец ребёнка: Хлудеев Никифор Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хлудеев Никифор Михайлович

Рождение ребёнка
12.06.1881 ст.

Сын: Хлудеев Петр Никифорович

Отец ребёнка: Хлудеев Никифор Михайлович

Рождение ребёнка
Вычислено 1884

Сын: Хлудеев Григорий Никифорович

Отец ребёнка: Хлудеев Никифор Михайлович

Смерть
Неизвестно

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