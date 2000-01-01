Кокорин Лаврентий Яковлевич
Место рожденияд. Кокорины (Федоровский)
Дата рожденияОколо 1825
Дата смертиПосле 1864
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825
д. Кокорины (Федоровский)
Бракосочетание
08.02.1848
д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
25.05.1850 ст.
Сын: Кокорин Игнат Лаврентивич
Мать ребёнка: Кокорина Анастасия Никитина
д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
05.10.1851
Сын: Кокорин Дмитрий Лаврентивич
Мать ребёнка: Кокорина Анастасия Никитина
д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
05.10.1852
Сын: Кокорин Сергей Лаврентивич
Мать ребёнка: Кокорина Анастасия Никитина
д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
31.05.1854
Дочь: Кокорина Акилина Лаврентивна
Мать ребёнка: Кокорина Анастасия Никитина
д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
14.11.1855
Дочь: Шихова Екатерина Лаврентивна
Мать ребёнка: Кокорина Анастасия Никитина
д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
10.05.1857
Сын: Кокорин Фёдор Лаврентивич
Мать ребёнка: Кокорина Анастасия Никитина
д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
29.04.1859
Дочь: Кокорина Мавра Лаврентивна
Мать ребёнка: Кокорина Анастасия Никитина
д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
14.09.1860
Сын: Кокорин Трофим Лаврентивич
Мать ребёнка: Кокорина Анастасия Никитина
д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
07.03.1862 ст.
Сын: Кокорин Венедикт Лаврентивич
Мать ребёнка: Кокорина Анастасия Никитина
д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
03.03.1864
Сын: Кокорин Василий Лаврентивич
Мать ребёнка: Кокорина Анастасия Никитина
д. Кокорины (Федоровский)
Место жительства
Неизвестно
д. Кокорины (Федоровский)
Смерть
После 1864
д. Кокорины (Федоровский)