Кокорин Лаврентий Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКокорин Лаврентий Яковлевич

Кокорин Лаврентий Яковлевич

avatar

Место рождения

д. Кокорины (Федоровский)

Дата рождения

Около 1825

Дата смерти

После 1864

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825

Отец: Кокорин Яков Филиппович

Мать: Кокорина Прасковья Гурьянова

д. Кокорины (Федоровский)
Бракосочетание
08.02.1848

Жена: Кокорина Анастасия Никитина

д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
25.05.1850 ст.

Сын: Кокорин Игнат Лаврентивич

Мать ребёнка: Кокорина Анастасия Никитина

д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
05.10.1851

Сын: Кокорин Дмитрий Лаврентивич

Мать ребёнка: Кокорина Анастасия Никитина

д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
05.10.1852

Сын: Кокорин Сергей Лаврентивич

Мать ребёнка: Кокорина Анастасия Никитина

д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
31.05.1854

Дочь: Кокорина Акилина Лаврентивна

Мать ребёнка: Кокорина Анастасия Никитина

д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
14.11.1855

Дочь: Шихова Екатерина Лаврентивна

Мать ребёнка: Кокорина Анастасия Никитина

д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
10.05.1857

Сын: Кокорин Фёдор Лаврентивич

Мать ребёнка: Кокорина Анастасия Никитина

д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
29.04.1859

Дочь: Кокорина Мавра Лаврентивна

Мать ребёнка: Кокорина Анастасия Никитина

д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
14.09.1860

Сын: Кокорин Трофим Лаврентивич

Мать ребёнка: Кокорина Анастасия Никитина

д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
07.03.1862 ст.

Сын: Кокорин Венедикт Лаврентивич

Мать ребёнка: Кокорина Анастасия Никитина

д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
03.03.1864

Сын: Кокорин Василий Лаврентивич

Мать ребёнка: Кокорина Анастасия Никитина

д. Кокорины (Федоровский)
Место жительства
Неизвестно
д. Кокорины (Федоровский)
Смерть
После 1864
д. Кокорины (Федоровский)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close