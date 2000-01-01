Кокорина (Бажина) Анастасия Никитина
Место рожденияп. Бажинский
Дата рожденияОколо 1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец: Бажин Никита Леонтиевич
Мать: не указана
Сын: Кокорин Игнат Лаврентивич
Отец ребёнка: Кокорин Лаврентий Яковлевич
Сын: Кокорин Дмитрий Лаврентивич
Отец ребёнка: Кокорин Лаврентий Яковлевич
Сын: Кокорин Сергей Лаврентивич
Отец ребёнка: Кокорин Лаврентий Яковлевич
Дочь: Кокорина Акилина Лаврентивна
Отец ребёнка: Кокорин Лаврентий Яковлевич
Дочь: Шихова Екатерина Лаврентивна
Отец ребёнка: Кокорин Лаврентий Яковлевич
Сын: Кокорин Фёдор Лаврентивич
Отец ребёнка: Кокорин Лаврентий Яковлевич
Дочь: Кокорина Мавра Лаврентивна
Отец ребёнка: Кокорин Лаврентий Яковлевич
Сын: Кокорин Трофим Лаврентивич
Отец ребёнка: Кокорин Лаврентий Яковлевич
Сын: Кокорин Венедикт Лаврентивич
Отец ребёнка: Кокорин Лаврентий Яковлевич
Сын: Кокорин Василий Лаврентивич
Отец ребёнка: Кокорин Лаврентий Яковлевич