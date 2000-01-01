Кокорина (Бажина) Анастасия Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокорина (Бажина) Анастасия Никитина

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Место рождения

п. Бажинский

Дата рождения

Около 1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828

Отец: Бажин Никита Леонтиевич

Мать: не указана

п. Бажинский
Бракосочетание
08.02.1848

Муж: Кокорин Лаврентий Яковлевич

д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
25.05.1850 ст.

Сын: Кокорин Игнат Лаврентивич

Отец ребёнка: Кокорин Лаврентий Яковлевич

д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
05.10.1851

Сын: Кокорин Дмитрий Лаврентивич

Отец ребёнка: Кокорин Лаврентий Яковлевич

д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
05.10.1852

Сын: Кокорин Сергей Лаврентивич

Отец ребёнка: Кокорин Лаврентий Яковлевич

д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
31.05.1854

Дочь: Кокорина Акилина Лаврентивна

Отец ребёнка: Кокорин Лаврентий Яковлевич

д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
14.11.1855

Дочь: Шихова Екатерина Лаврентивна

Отец ребёнка: Кокорин Лаврентий Яковлевич

д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
10.05.1857

Сын: Кокорин Фёдор Лаврентивич

Отец ребёнка: Кокорин Лаврентий Яковлевич

д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
29.04.1859

Дочь: Кокорина Мавра Лаврентивна

Отец ребёнка: Кокорин Лаврентий Яковлевич

д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
14.09.1860

Сын: Кокорин Трофим Лаврентивич

Отец ребёнка: Кокорин Лаврентий Яковлевич

д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
07.03.1862 ст.

Сын: Кокорин Венедикт Лаврентивич

Отец ребёнка: Кокорин Лаврентий Яковлевич

д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
03.03.1864

Сын: Кокорин Василий Лаврентивич

Отец ребёнка: Кокорин Лаврентий Яковлевич

д. Кокорины (Федоровский)
Место жительства
Неизвестно
д. Кокорины (Федоровский)
Смерть
Неизвестно
д. Кокорины (Федоровский)
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