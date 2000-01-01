Кокорин Дмитрий Лаврентивич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокорин Дмитрий Лаврентивич

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Место рождения

д. Кокорины (Федоровский)

Дата рождения

05.10.1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1851

Отец: Кокорин Лаврентий Яковлевич

Мать: Кокорина Анастасия Никитина

д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
21.04.1883

Дочь: Александра Дмитриевна

Мать ребёнка: Кокорина Анна Ивановна

д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
27.06.1886

Дочь: Ольга Дмитриевна

Мать ребёнка: Кокорина Анна Ивановна

д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
21.09.1889

Сын: Кокорин Георгий Дмитриевич

Мать ребёнка: Кокорина Анна Ивановна

д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
16.10.1892

Дочь: Кокорина Анастасия Дмитриевна

Мать ребёнка: Кокорина Анна Ивановна

д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
09.06.1894

Дочь: Кокорина Антонина Дмитриевна

Мать ребёнка: Кокорина Анна Ивановна

д. Кокорины (Федоровский)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кокорина Анна Ивановна

д. Кокорины (Федоровский)
Работа или профессия
Неизвестно
рядовой
Место жительства
Неизвестно
д. Кокорины (Федоровский)
Смерть
Неизвестно
д. Кокорины (Федоровский)
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