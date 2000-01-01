Кокорин Дмитрий Лаврентивич
Место рожденияд. Кокорины (Федоровский)
Дата рождения05.10.1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1851
д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
21.04.1883
Дочь: Александра Дмитриевна
Мать ребёнка: Кокорина Анна Ивановна
д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
27.06.1886
Дочь: Ольга Дмитриевна
Мать ребёнка: Кокорина Анна Ивановна
д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
21.09.1889
Сын: Кокорин Георгий Дмитриевич
Мать ребёнка: Кокорина Анна Ивановна
д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
16.10.1892
Дочь: Кокорина Анастасия Дмитриевна
Мать ребёнка: Кокорина Анна Ивановна
д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
09.06.1894
Дочь: Кокорина Антонина Дмитриевна
Мать ребёнка: Кокорина Анна Ивановна
д. Кокорины (Федоровский)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кокорина Анна Ивановна
д. Кокорины (Федоровский)
Работа или профессия
Неизвестно
рядовой
Место жительства
Неизвестно
д. Кокорины (Федоровский)
Смерть
Неизвестно
д. Кокорины (Федоровский)